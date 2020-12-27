رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:33 م
يبحث الكثير من المواطنين من وذوي الاحتياجات الخاصة عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وذلك بعد أيام من التسجيل لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين – ذوي الإعاقة – الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي.
3 - يستطيع أن يقود المعاق الدراجة البخارية بنفسه.
4 - يجب ألا يقل سن المعاق عن (18) سنة.
5 - يحظر بيع الدراجة البخارية المجهزة أو التصرف فيها إلا بعد مضى (5) سنوات على الأقل من تاريخ تسلمها.
6 - تقديم عرض بسعر الدراجة المراد شراؤها.
7- يستطيع الشخص المعاق أن يكون قادرًا على العمل بحيث تعينه الدراجة البخارية المجهزة على الانتقال إلى مقر عمله بسهولة.
8 - ضرورة وجود تقرير طبى حديث ومعتمد من مستشفى حكومي يوضح الإعاقة ويؤكد قدرة المعاق على قيادة الدراجة البخارية بنفسه بحث اجتماعي حديث ومعتمد يوضح قدرة المعاق على صيانة الدراجة البخارية المجهزة والصرف عليها.
2 - دراجة تجر باليد أو بمحرك صغير.
3 - كرسي متحرك كهربائي.
4 - كرسي متحرك.
5 - أجهزة تعويضية سماعات وأحذية وشرائح ونظارات طبية.
6 - أطراف صناعية.
وتعمل الدولة جاهده في نقل جميع المعلومات الإلكترونية لمواطنين بكافة مؤسساتها وأشكالها حتى تخفف العبء على الذهاب للمؤسسات أو المديريات التابعة لها حفاظا علي صحة وحياة المواطنين واحتراما للمواطنين أيضا عن الذهاب والإياب إليهم، وتحرص أكثر من أي وقت آخر الدولة الآن وذلك يرجع إلى انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19- في العالم وخاصة في مصر في النصف الثاني من شهر فبراير الماضي من العام الحالي.
رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القوميوننشر هنا في الدستور رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من هنا (https:www.moss.gov.egar-egPagesdefault.aspx) من ضمن خدمات الموقع المختلفه تيسيرا وتسهيلا علي متابعينا.
شروط يجب توافرها للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 20202 - صرف للمعاقين حركياَ فقط بشرط سلامة الأطراف العلوية.
3 - يستطيع أن يقود المعاق الدراجة البخارية بنفسه.
4 - يجب ألا يقل سن المعاق عن (18) سنة.
5 - يحظر بيع الدراجة البخارية المجهزة أو التصرف فيها إلا بعد مضى (5) سنوات على الأقل من تاريخ تسلمها.
6 - تقديم عرض بسعر الدراجة المراد شراؤها.
7- يستطيع الشخص المعاق أن يكون قادرًا على العمل بحيث تعينه الدراجة البخارية المجهزة على الانتقال إلى مقر عمله بسهولة.
8 - ضرورة وجود تقرير طبى حديث ومعتمد من مستشفى حكومي يوضح الإعاقة ويؤكد قدرة المعاق على قيادة الدراجة البخارية بنفسه بحث اجتماعي حديث ومعتمد يوضح قدرة المعاق على صيانة الدراجة البخارية المجهزة والصرف عليها.
اجهزة التضامن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة1 - دراجة بخارية مجهزة.
2 - دراجة تجر باليد أو بمحرك صغير.
3 - كرسي متحرك كهربائي.
4 - كرسي متحرك.
5 - أجهزة تعويضية سماعات وأحذية وشرائح ونظارات طبية.
6 - أطراف صناعية.
وتعمل الدولة جاهده في نقل جميع المعلومات الإلكترونية لمواطنين بكافة مؤسساتها وأشكالها حتى تخفف العبء على الذهاب للمؤسسات أو المديريات التابعة لها حفاظا علي صحة وحياة المواطنين واحتراما للمواطنين أيضا عن الذهاب والإياب إليهم، وتحرص أكثر من أي وقت آخر الدولة الآن وذلك يرجع إلى انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19- في العالم وخاصة في مصر في النصف الثاني من شهر فبراير الماضي من العام الحالي.
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