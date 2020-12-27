«أحدهم عزل نفسه على السطح».. لعنة كورونا تصيب 15 إعلاميا

أعلن فيروس كورونا، حربه الأخيرة على المشاهير، وخاصة في مجال الإعلام، فتعرض عدد من الإعلاميين للإصابة بفيروس كورونا، بلغ عددهم 15 حالة حتى الآن، نرصد أبرزها في التقرير التالي:





- وائل الإبراشي: "لا أعفي نفسي من المسئولية".. أكيد غلطتي"

كان آخرهم إصابة الإعلامي وائل الإبراشي، والذي قال إنه مسئول عن إصابته، مرددا: "لا أعفي نفسي من المسئولية، فبرغم حرصي وعدم حضوري أي تجمعات منذ فترة طويلة، إلا أني حضرت تجمعين لا أستطيع أن أجزم بأني أصبت بأي منهما، وأنا كنت أرتدي دائمًا الماسك، ولكن عند التصوير مع أحد كنت لا أرتديه وفي لحظة قد تكون الإصابة جاءت إلي بسبب ذلك".





وكشف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، سبب إصابته، قائلا: "أعداد الإصابات في الوسط الإعلامي والفني كبيرة للغاية، وذلك بسبب طبيعة المهنة التي تفرض الاختلاط والتجمعات بدون ارتداء ماسك، لذلك يتم وقف هذه التجمعات".





- إبراهيم عيسي: "عزلت نفسي على السطح ومقلتش لحد"

وقال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن خطر كورونا لا يقترب ولكنه موجود بالفعل، فنحن نعيش في وباء فى العالم كله، وممتد لأسابيع وشهور، حتى يقضي اللقاح على الفيروس.



