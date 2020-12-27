«ملاك الجنة».. تشييع جثمان الطفلة ليلى في المنوفية (فيديو)

شيعت منذ قليل، جنازة الطفلة ليلى شريف خيري، بعد نقلها بسيارة إسعاف من معهد الكبد لمقابر العائلة بمدينة منوف، وكانت قد أتمت أسرتها استخراج تصاريح الدفن قبل تشييع الجثمان.وكانت توفت الطفلة ليلى شريف خيري مريضة الكبد، التي لاقت قصتها تعاطف كبير من رواد مواقع التواصل، بعدما قررت والدتها التبرع لها بجزء من كبدها.وكانت الطفلة ليلى شريف خيري، 4 سنوات، من محافظة المنوفية، ولدت مصابة بتليف فى الكبد، وخضعت بعد 6 أشهر من ولادتها لعملية جراحية، ومع متابعة الأطباء لها قرروا أنها باتت مستعدة لإجراء عملية زراعة كبد، وقررت والدتها التبرع لها بجزء من كبدها.وخضعت للعملية يوم الأحد الماضي 20 ديسمبر.. حيث تم حجزها هي ووالدتها قبل 10 أيام من العملية في معهد الكبد بالمنوفية.. إلا أنها توفيت بعد 8 ايام من إجراء العملية.