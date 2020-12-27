أسماء 12 متوفيا و5 مصابين في حادث تصادم سيارتين بأسوان

حصلت "الدستور" على أسماء 12 متوفيا و5 مصابين جراء حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ميكروباص أمام قرية فارس بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، والمتوفيين للمشرحة.وجاءت أسماء المصابين الـ5 كالآتي: "أمير. ع. ع" يبلغ من العمر 25 عامًا، و"محمود.م.ش" يبلغ من العمر 25 عامًا، وثلاث من أسرة واحدة وهم "إسحق. ا.ا" يبلغ من العمر 55عامًا، من دولة السودان، وابنه "أحمد. ا. ا" 12 عاما، وبنته "عائشة. ا. ا" 16 عاما.بينما الـ12 متوفيا كالآتي: "محمد. م. ح" يبلغ من العمر 77عامًا، مقيم بمركز ادفو، و"اشرف. م. ط" يبلغ من العمر 96عامًا، مقيم بإدفو، و"رمضان. ع. م" يبلغ من العمر 80 عامًا، من مركز ادفو، و"منار. ي. م"، مواليد 2000 من مركز ادفو، و"علا. ش. ع" تبلغ من العمر 86عامًا، من مركز ادفو، و"خلف. ح" يبلغ من العمر 91 عامًا، من مركز أسيوط.بالإضافة إلى كل من: "علي. ا. م" يبلغ من العمر 60 عامًا، من مدينة أسوان، و"احمد. ع. س" مقيم من ديروط أسيوط، يبلغ من العمر 29 عامًا، و"هيدر. ق. ع" مقيم في ادفو يبلغ من العمر 32عامًا"، "ابراهيم. س. م" يبلغ من العمر 91 عامًا،، مقيم بمركز إدفو، و"عبد الباسط. س. ع"، يبلغ من العمر 81عامًا، مقيم بمركز ومدينة إدفو، و"حسين. ج. ع" يبلغ من العمر 88عامًا، مقيم بمركز إدفو.