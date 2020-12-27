رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسماء 12 متوفيا و5 مصابين في حادث تصادم سيارتين بأسوان

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:44 م
حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
حصلت "الدستور" على أسماء 12 متوفيا و5 مصابين جراء حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ميكروباص أمام قرية فارس بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، والمتوفيين للمشرحة.

وجاءت أسماء المصابين الـ5 كالآتي: "أمير. ع. ع" يبلغ من العمر 25 عامًا، و"محمود.م.ش" يبلغ من العمر 25 عامًا، وثلاث من أسرة واحدة وهم "إسحق. ا.ا" يبلغ من العمر 55عامًا، من دولة السودان، وابنه "أحمد. ا. ا" 12 عاما، وبنته "عائشة. ا. ا" 16 عاما.


بينما الـ12 متوفيا كالآتي: "محمد. م. ح" يبلغ من العمر 77عامًا، مقيم بمركز ادفو، و"اشرف. م. ط" يبلغ من العمر 96عامًا، مقيم بإدفو، و"رمضان. ع. م" يبلغ من العمر 80 عامًا، من مركز ادفو، و"منار. ي. م"، مواليد 2000 من مركز ادفو، و"علا. ش. ع" تبلغ من العمر 86عامًا، من مركز ادفو، و"خلف. ح" يبلغ من العمر 91 عامًا، من مركز أسيوط.

بالإضافة إلى كل من: "علي. ا. م" يبلغ من العمر 60 عامًا، من مدينة أسوان، و"احمد. ع. س" مقيم من ديروط أسيوط، يبلغ من العمر 29 عامًا، و"هيدر. ق. ع" مقيم في ادفو يبلغ من العمر 32عامًا"، "ابراهيم. س. م" يبلغ من العمر 91 عامًا،، مقيم بمركز إدفو، و"عبد الباسط. س. ع"، يبلغ من العمر 81عامًا، مقيم بمركز ومدينة إدفو، و"حسين. ج. ع" يبلغ من العمر 88عامًا، مقيم بمركز إدفو.

موضوعات متعلقة

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

الحكومة تقرر: المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء

«أحدهم عزل نفسه على السطح».. لعنة كورونا تصيب 15 إعلاميا

إيقاف تنفيذ حكم حبس حمو بيكا بعد تنازل نقيب الموسيقيين

الصور

image description

بـ«التنورة».. أسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

image description

انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

image description

منال عوض تناقش بنود خطة رد الشئ لأصله بنطاق مركز دمياط

image description

للمشاركة في ندوة تنموية.. وفد إفريقي بجامعة أسيوط

image description

وكيل تعليم دمياط يلتقي مسئول حملة فيروس سي

الأكثر قراءة

غرامة فورية وإغلاق.. 5 قرارات من الحكومة لمواجهة أزمة كورونا

50 جنيها.. الحكومة تفعل الغرامة الفورية على عدم ارتداء الكمامة

«الأوقاف» تكلف عمال المساجد بتتبع دور العزاء وعقد القران وتحرير محاضر ضدها

رسميًا.. الأهلي يتوج بجائزة أكثر الأندية نجاحًا في الشرق الأوسط

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

كيفية التسجيل في موقع دعم مصر الإلكتروني 2021 وإضافة المواليد والزوجة بالخطوات.. والرابط

صيادو الكركند الأستراليون يتكيفون مع حرمانهم السوق الصينية

طيار ألماني يتتبع مسارا جويا على شكل محقن للتذكير بحملة تطعيمات كورونا

ليس الإنسان فقط.. الحيوانات تستخدم «الكمامات» للوقاية من «كورونا»

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
ماجد حبته
حكاية «د» وما فيها
مؤمن المحمدي
سردباك
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
المزيد

الثقافة

بينها «النهضة والسقوط».. قصور الثقافة تصدر 3 عناوين نقدية جديدة

ندوة أدبية لثلاث قصص نجاح من منصة كتبنا بالجريك كامبس

افتتاح معرضين لـ منير إسكندر وسيد سعد الدين بجاليري بيكاسو إيست بالتجمع

584 فعالية فنية وثقافية على مسارح الأوبرا في 2020