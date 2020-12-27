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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية الإمارات يشارك في الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:13 م
عبدالله بن زايد آل
عبدالله بن زايد آل نهيان
نيفين أشرف
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ترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وفد بلاده المشارك في اجتماع الدورة الـ 146 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ41 للقمة الخليجية المقرر عقدها بالعاصمة السعودية الرياض في الخامس من يناير المقبل.

وبحث الاجتماع الذي عُقِد اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، وشارك فيه وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي، عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في إطار التحضير لانعقاد القمة الخليجية في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.

واستعرض وزراء خارجية «التعاون الخليجي» الموضوعات التي سيتم رفعها إلى قادة دول الخليج لإقرار ما يراه المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتخطيط العمراني، وغيرها من مجالات التعاون بين الدول الأعضاء ومع الدول والمجموعات الأخرى من منظمات إقليمية ودولية.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كلف الأمين العام للمجلس الدكتور نايف الحجرف، بنقل الدعوات إلى قادة دول المجلس، للمشاركة في أعمال القمة الخليجية بالرياض يناير المقبل.

بدوره، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، أن انعقاد القمة الخليجية في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، دليل راسخ على الأهمية البالغة التي يوليها قادة دول مجلس التعاون الخليجي لتعميق الترابط والتعاون بين الدول الأعضاء وإيجاد آفاق جديدة للمواطن الخليجي على المدى الطويل.

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