منها لقاء مع منتمين للإخوان.. تفاصيل زيارة وفد حقوق الإنسان لسجن القناطر

كشف الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تفاصيل زيارة وفد المجلس وعدد من منظمات المجتمع المدني اليوم إلى سجن القناطر الخيرية.وقال سلام، لـ"الدستور"، إن الدعوة كانت من وزارة الداخلية بزيارة السجن، وضم الوفد الدكتورة نيفين مسعد، عضوي المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وداليا زيادة، مدير مركز دراسات الديمقراطية الحرة، والشيخ علي جمعة وممثلين عن المجلس القومي للطفولة والقومي للمرأة، وهيئة الاستعلامات وعماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ.كشف: "التقينا مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، وشاهدنا فيلم تسجيلي عن الوضع داخل السجن، ثم تفقدنا حضانة الأطفال ومعرض الأثاث ومعرض الموادالغذائية كاللحوم والاسماك وفصل محو الامية.أضاف: زرنا مستشفى السجن، وبشكل شخصي اطلعت على بعض الملفات الطبية لعائشة خيرت الشاطر وهدى عبد المنعم، واتضح أنهما يأخذا العلاج اللازم ووضعهم الصحي جيد وتتكفل مصلحة السجون بكامل تكاليف العلاج الخاص بهم.وواصل: عائشة الشاطر تاخذ أدويتها ووضعها مستقر وتتعافي، كما أنها تأخذ علاج باهظ وحقنة ثمنها 5900 جنيه كل أسبوعين، وهدى عبد المنعم تعاني بعض المشاكل في زيادة الوزن وزيادة في نسب الكوليسترول.وتابع "لم نزر العنابر واقتصرت متابعتنا على منشآت السجن ولقاء العاملين في المشغل أو نزلاء العيادة الخارجية ويتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية داخل السجن.