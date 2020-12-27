محافظ الوادي الجديد يبحث آليات نشر وتوسيع رياضة الميني فوتبول

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، بالمكتب البيئي بديوان عام المحافظة، الدكتور أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري لرياضة الميني فوتبول، الذي يزور المحافظة لبحث آليات نشر وتوسيع رياضة الميني فوتبول على أرض الوادي الجديد، في حضور بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.وأكد الزملوط استعداد المحافظة الدائم لدعم الرياضات ورعاية الموهوبين رياضياََ، وحرصها على إدخال رياضات جديدة، إيمانًا بدورها في تهذيب النشء وخلق جيل لائق بدنياََ وصحياََ، مشيرا إلى أن اللقاء تناول بحث إمكانية استضافة المحافظة بطولة دولية رسمية أو ودية، لتوسيع انتشار رياضة الميني فوتبول وممارستها بين النشء بجميع مراكز الشباب.