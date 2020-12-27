رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن تسجل أول إصابتين بكورونا الجديدة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:06 م
إصابتين بكورونا الجديدة
إصابتين بكورونا الجديدة
وكالات
طباعة
أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات الأحد، عن تسجيل المملكة أول إصابتين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لدى أردنيين وفدا من بريطانيا.
وقال الوزير في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إنه "تم اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا لأردنيين قادمين من بريطانيا".

وأضاف أن رصد "الحالتين تم بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم".

وأوضح عبيدات أن "الحالتين هما لزوجين قدما معًا يوم السبت المصادف التاسع عشر من شهر ديسمبر الحالي وحالتهما الصحية ممتازة".

وبحسب الوزير فإنه "تتم تطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالتين ويتم تتبعهما من قبل فرق التقصي حسب البروتوكولات ولا يسمح لهما بالاختلاط بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي".

وقررت الحكومة الأردنية إيقاف الرحلات الجوية الآتية من بريطانيا لمدة أسبوعين اعتبارًا من الإثنين الماضي (21 ديسمبر) حتى الثالث من يناير على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في مناطق من المملكة المتحدة.

واكتشفت إصابات بهذه الطفرة الجديدة في دول عدة من بينها فرنسا وإسبانيا واليابان والسويد وإيطاليا، وذلك غداة إعلان كل من ألمانيا ولبنان والدنمارك تسجيل إصابات مماثلة لديها.

وسجل الأردن حتى الآن 286 ألفًا و356 إصابة مؤكدة بالفيروس و3729 وفاة، فيما يبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات 932 منهم 135 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

واتخذ الأردن منذ أشهر جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوفاء في البلاد، حيث يفرض حظر تجول ليلي في عموم المملكة من الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي حتى السادسة صباحًا، فيما يفرض حظر تجول شامل كل يوم جمعة.

ويستمر إغلاق الجامعات والمدارس والتعليم يتم من بعد فيما تحظر حفلات الزفاف وبيوت ومجالس العزاء.

كما أغلقت مدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال والمسابح وصالات السينما ضمن مجموعة من القيود لكبح تفشي العدوى.

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس يكشف عن حقيقة إصابته بكورونا

إيقاف تنفيذ حكم حبس حمو بيكا بعد تنازل نقيب الموسيقيين

«أحدهم عزل نفسه على السطح».. لعنة كورونا تصيب 15 إعلاميا

مصرع 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بأسون

الصور

image description

بـ«التنورة».. أسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

image description

انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

image description

منال عوض تناقش بنود خطة رد الشئ لأصله بنطاق مركز دمياط

image description

للمشاركة في ندوة تنموية.. وفد إفريقي بجامعة أسيوط

image description

وكيل تعليم دمياط يلتقي مسئول حملة فيروس سي

الأكثر قراءة

50 جنيها.. الحكومة تفعل الغرامة الفورية على عدم ارتداء الكمامة

«الأوقاف» تكلف عمال المساجد بتتبع دور العزاء وعقد القران وتحرير محاضر ضدها

رسميًا.. الأهلي يتوج بجائزة أكثر الأندية نجاحًا في الشرق الأوسط

الحكم بإيداع «طفل المرور» دار رعاية.. وسنة حبس لباقي المتهمين

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

كيفية التسجيل في موقع دعم مصر الإلكتروني 2021 وإضافة المواليد والزوجة بالخطوات.. والرابط

صيادو الكركند الأستراليون يتكيفون مع حرمانهم السوق الصينية

طيار ألماني يتتبع مسارا جويا على شكل محقن للتذكير بحملة تطعيمات كورونا

ليس الإنسان فقط.. الحيوانات تستخدم «الكمامات» للوقاية من «كورونا»

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
ماجد حبته
حكاية «د» وما فيها
مؤمن المحمدي
سردباك
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
المزيد

الثقافة

بينهم «النهضة والسقوط».. قصور الثقافة تصدر 3 عناوين نقدية جديدة

ندوة أدبية لثلاث قصص نجاح من منصة كتبنا بالجريك كامبس

افتتاح معرضين لـ منير إسكندر وسيد سعد الدين بجاليري بيكاسو إيست بالتجمع

584 فعالية فنية وثقافية على مسارح الأوبرا في 2020