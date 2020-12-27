اكتشاف السلالة الجديدة من كورونا في البرتغال

قالت هيئة الحماية المدنية في البرتغال الأحد، إنها رصدت السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، المرتبطة بزيادة سريعة في العدوى ببريطانيا، في جزيرة ماديرا البرتغالية.وأضافت الهيئة في بيان أن السلالة الجديدة "اكتُشفت في مسافرين وصلوا ماديرا من المملكة المتحدة"، لكنها لم تحدد عدد من أُصيبوا به.