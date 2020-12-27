بـ«التنورة».. أسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، فعاليات الاحتفال السنوي لذوي الهمم والذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة بالتعاون مع القطاعات التنفيذية بالمحافظة، بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وعمليات تعقيم وتطهير مستمرة.وحضر الفعاليات كل من المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة والعميد أركان حرب محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة وضياء مكاوي وكيل وزارة الثقافة بأسيوط والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية ومحمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم وأيمن محروس رئيس حي شرق وضياء مكاوي مدير عام فرع الثقافة بأسيوط وخلف عمار مدير منطقة الفتوى والوعظ والاعلام الديني والدكتورة رحاب الداخلي رئيس قسم الاعلام بكلية الآداب بجامعة أسيوط ومحمد سعد مدير فرع جمعية الأورمان بأسيوط وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة ولفيف من ممثلي وأعضاء الجمعيات الأهلية وجمعيات ذوي الهمم بالمحافظة.وحرصت المحافظة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة قبل الاحتفالية وتخصيص فريق من مديرية الصحة لقياس درجة الحرارة والضغط والسكر والتعقيم بالكحول قبل الدخول للحديقة كما خضع المحافظ لهذه الإجراءات أيضا وتم الحرص على استقبال 25% من القدرة الاستيعابية للمكان للحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي مع تعقيم المكان قبل الاحتفالية.بدأت فعاليات الاحتفال بتوزيع 15 كرسي متحرك وأجهزة تعويضية على الأشخاص المستحقين من ذوى الهمم وفقًا لأبحاث مديرية التضامن الاجتماعي مقدمة من جمعية الأورمان، فضلًا عن توزيع بعض الأجهزة التعويضية والكراسي المهداة من بعض مؤسسات المجتمع المدني والشركات الراعية للاحتفال ثم افتتح المحافظ ومرافقوه معرض الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة لبعض المنتجات والمشغولات اليدوية من أعمال بعض الأشخاص ذوي الهمم ثم شاهد بعض منتجات مصنع الأطراف الصناعية التابع لمديرية التضامن الاجتماعي فضلًا عن منتجات مستلزمات التعقيم والتطهير والكمامات ثم استكمال باقي فقرات الحفل بالصالة المكشوفة بمرسى حورس.وبدأت فقرات الحفل بالسلام الجمهوري ثم كلمة الترحيب لوكيل وزارة التضامن الاجتماعى والتي طالب فيها بتضافر الجهود لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بالتعاون والشراكة بين جميع القطاعات والأجهزة التنفيذية ثم استعراض لبعض الفقرات الفنية للطلاب من ذوى الهمم من مديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم وبعض الجمعيات الاهلية ثم عرض لفرقة التنورة التابع لمديرية ثقافة أسيوط.وأكد محافظ أسيوط الدعم الذي توليه القيادة السياسية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم في القطاعات وتقديم جميع سبل الدعم لهم معلنًا دعمه الكامل لقضاياهم وايجاد الحلول لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات التنفيذية والتأكيد على فوائد إقامة مجتمع شامل ومتاح للجميع ويضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بفتح أسواق ومعارض دائمة ومتنقلة لتسويق منتجات ذوي الهمم وتشجيعهم على العمل والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.