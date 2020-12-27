«العربية»: وزير الدفاع التركي يبحث الاستعداد لمواجهة مباشرة في ليبيا

كشفت قناة العربية، نقلا عن مصادرها، عن أهداف زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، للعاصمة الليبية طرابلس، مؤكدة أنه جاء بهدف تقييم جهود الأجهزة التركية في إنهاء الخلافات والانقسامات بين الفصائل العسكرية والميليشيات المنضوية ضمن القوى الموالية لحكومة الوفاق، والوجود العسكري التركي، وتعبئة جميع القوى في المنطقة لمواجهة هجوم محتمل قد يشنه خليفة حفتر ضد التوغل التركي في غرب ليبيا.وأفادت المصادر، أن وزير الدفاع التركي، واجه أمس في طرابلس الغرب صعوبات جمة بسبب الخلافات بين الميليشيات المؤيدة لحكومة الوفاق، وطلب من الموالين للغزو التركي التركيز على الخطر القادم من الشرق بعد تهديدات خليفة حفتر، وعدم الانجرار لاقتتال في طرابلس.وقالت مصادر قريبة من الساحة الأصولية، إن ميليشيات الوفاق كانت على وشك التناحر وفق تقديرات للاستخبارات التركية، ما أثار قلقا لدى المسؤولين الأتراك بشأن مصير وجودهم في ليبيا والمخاطر التي قد يشكلها عليه أي اقتتال أهلي في منطقة يريدون أن تكون حاضنة اجتماعية له.