الإمارات: قانون بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي أن الشيخ خليفة بن زايد قد أصدر قانونا بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، لتنظيم ومتابعة الشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية.وذكر المكتب الإعلامي أن القانون نص على دمج الصلاحيات التنظيمية للمجلس الأعلى للبترول مع صلاحيات المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، وسيستمر أعضاء المجلس الأعلى للبترول بممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة أدنوك لحين إصدار قرار مجلس إدارة جديد.كما نص القانون على أن يكون حاكم إمارة أبوظبي، رئيسًا للمجلس وولي عهد أبوظبي، نائبا لرئيس المجلس، وسيقوم المجلس بوضع واعتماد الاستراتيجيات والسياسات العامة المنظمة لهذه الشؤون ومتابعة تنفيذها مع الجهات المحلية المعنية.