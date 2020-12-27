رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

شوارع عين شمس تغرق في مياه الصرف الصحي.. والأهالي يستغيثون

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:28 م
شوارع عين شمس
شوارع عين شمس
آية سالم
طباعة
غرقت شوارع منطقة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة في مياه الصرف الصحي والمجاري، خاصة شارع شيخ البلد، جامع حمزه، ميدان النعام، وغيرها من الشوارع التي شكى أهلها من غرق الشوارع في مياه الصرف الصحي واستغاثوا بالمسؤولين والجهات المعنية لسرعة حل الأزمة.

وقالت آمال عبدالعزيز، إن تلك الأزمة قائمة منذ قرابة عام مضى ولازالت، لافتة إلى أن الشوارع تحتاج تطوير ومنظومة الصرف الصحي بالكامل للإنقاذ المنطقة من الغرق المستمر في مياه المجاري والصرف الصحي.

فيما أوضح رجب محمد، أحد سكان المنطقة، أن مياه الصرف الصحي وتكسير المواسير بشكل مستمر يتسبب في العديد من الأزمات ويعيق حركة المارة والسيارات، مطالبا تدخل المسئولين والجهات المعنية لحل الأزمة في ظل التطوير الذي تشهده المنطقة من إزالة كباري وعمل محاور جديدة.

وأكدت منار أحمد، إحدى أهالي المنطقة، أن المنطقة تحولت لشكل عشوائي لما فيها من إهمال وحاجة للتطوير وإعادة ترميم الطرق وإصلاح منظومة الصرف الصحي.

موضوعات متعلقة

القضاء الإداري: وقف العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ليس من اختصاصنا

صور فتاة دهستها شابة متهورة فى مدينة نصر.. سحلتها 4 كيلومترات حتى ماتت

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بأسون

الصور

image description

بـ«التنورة».. أسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

image description

انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

image description

منال عوض تناقش بنود خطة رد الشئ لأصله بنطاق مركز دمياط

image description

للمشاركة في ندوة تنموية.. وفد إفريقي بجامعة أسيوط

image description

وكيل تعليم دمياط يلتقي مسئول حملة فيروس سي

الأكثر قراءة

غرامة فورية وإغلاق.. 5 قرارات من الحكومة لمواجهة أزمة كورونا

50 جنيها.. الحكومة تفعل الغرامة الفورية على عدم ارتداء الكمامة

«الأوقاف» تكلف عمال المساجد بتتبع دور العزاء وعقد القران وتحرير محاضر ضدها

رسميًا.. الأهلي يتوج بجائزة أكثر الأندية نجاحًا في الشرق الأوسط

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

كيفية التسجيل في موقع دعم مصر الإلكتروني 2021 وإضافة المواليد والزوجة بالخطوات.. والرابط

صيادو الكركند الأستراليون يتكيفون مع حرمانهم السوق الصينية

طيار ألماني يتتبع مسارا جويا على شكل محقن للتذكير بحملة تطعيمات كورونا

ليس الإنسان فقط.. الحيوانات تستخدم «الكمامات» للوقاية من «كورونا»

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
ماجد حبته
حكاية «د» وما فيها
مؤمن المحمدي
سردباك
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
المزيد

الثقافة

بينها «النهضة والسقوط».. قصور الثقافة تصدر 3 عناوين نقدية جديدة

ندوة أدبية لثلاث قصص نجاح من منصة كتبنا بالجريك كامبس

افتتاح معرضين لـ منير إسكندر وسيد سعد الدين بجاليري بيكاسو إيست بالتجمع

584 فعالية فنية وثقافية على مسارح الأوبرا في 2020