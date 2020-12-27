شوارع عين شمس تغرق في مياه الصرف الصحي.. والأهالي يستغيثون

غرقت شوارع منطقة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة في مياه الصرف الصحي والمجاري، خاصة شارع شيخ البلد، جامع حمزه، ميدان النعام، وغيرها من الشوارع التي شكى أهلها من غرق الشوارع في مياه الصرف الصحي واستغاثوا بالمسؤولين والجهات المعنية لسرعة حل الأزمة.وقالت آمال عبدالعزيز، إن تلك الأزمة قائمة منذ قرابة عام مضى ولازالت، لافتة إلى أن الشوارع تحتاج تطوير ومنظومة الصرف الصحي بالكامل للإنقاذ المنطقة من الغرق المستمر في مياه المجاري والصرف الصحي.فيما أوضح رجب محمد، أحد سكان المنطقة، أن مياه الصرف الصحي وتكسير المواسير بشكل مستمر يتسبب في العديد من الأزمات ويعيق حركة المارة والسيارات، مطالبا تدخل المسئولين والجهات المعنية لحل الأزمة في ظل التطوير الذي تشهده المنطقة من إزالة كباري وعمل محاور جديدة.وأكدت منار أحمد، إحدى أهالي المنطقة، أن المنطقة تحولت لشكل عشوائي لما فيها من إهمال وحاجة للتطوير وإعادة ترميم الطرق وإصلاح منظومة الصرف الصحي.