حي الزهور ببورسعيد يبدأ رفع السيارات المتهالكة

بدأ حي الزهور اليوم، في رفع السيارات المتهالكة بالتنسيق مع إدارة مرور بورسعيد.وتم حصر السيارات المتهالكة والمتروكة بنطاق الحي بواسطة اللجنة المشكلة والتنسيق مع إدارة مرور بورسعيد بقيادة العميد محمد بصلة مدير مرور بورسعيد، كما تم المرور على شارع حداية والعبور ومحمد حمزة ومنطقة الـ5000 وحدة وشارع المناخلي وشارع التحرير أمام منطقة الحرفيين ورفع السيارات المتهالكة (20 سيارة).