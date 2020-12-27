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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تعليمات جديدة من «التعليم» بشأن كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:02 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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جددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليمات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا خاصة مع بدء الموجة الثانية.

وترصد «الدستور» أهم التعليمات:
- مراجعة المدرسة للتأكد من إتمام النظافة التطهير الكاملين بكل جوانب المدرسة مع تحقيق الاستمرارية.
- تواجد مسئول أمن البوابة المدرسية وبصحبته جهاز قياس درجة الحرارة ولا يسمح بدخول أى فرد حال ارتفاع حرارته «من غير التلاميذ» على أن يسمح له بالتوجه إلى الجهة الطبية لتوقيع الكشف الطبي، أما التلاميذ فيتم عزلهم صحيًا وإخطار ولي الأمر وأقرب جهة صحية.
- الالتزام بالتباعد الجسدي الآمن بين كل تلميذ والآخر وبين التلاميذ والعاملين، مع تحقيق التعقيم الدوري بالمدرسة خاصة للأماكن التي يكثر استخدامها بالمدرسة.
- محاولة وضع علامات مرئية على الأرض في طرقات المدرسة للدلالة على مسافات التباعد الآمن مع توفير مطهرات الآيدي والصابون داخل دورات المياه.
- المحافظة على تحقيق التهوية الطبيعية للفصول والمكاتب الإدارية بالمدرسة.
- الاحتفاظ بقاعدة البيانات التليفونية للعاملين وأولياء أمور التلاميذ ومراجعتها لتحقيق التواصل مع العاملين أو أولياء أمور التلاميذ بما يسمح بتتبع الحالات المخالطة لأي حالة مرضية بفيروس كورونا.
- توفير سلات مهملات داخل المدرسة والعمل على كونها مغطاة.
- التنبيه بأنه يكون العذر المرضي مقبولًا حال تغيب التلميذ عن اليوم الامتحاني إذا أقرته الجهة المختصة "التأمين الصحي".
- يتم توفير غرفة للعزل في حال الطوارئ أثناء أداء الامتحانات تحت إشراف "الزائر الصحي".
والأمر وتحقيق الاشتراطات الصحية تحت مسئولية مدير المدرسة وفريق العمل المكلف بالمدرسة.
تعليمات جديدة من «التعليم» بشأن كورونا
تعليمات جديدة من «التعليم» بشأن كورونا

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