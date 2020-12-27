الكشف على ٢٣٠ مريض عيون و٦٤ مخ وأعصاب أطفال بالوادي

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم، بالمكتب البيئي بديوان عام المحافظة، أعضاء قافلة جمعية الليدرز الطبية التي أنهت أعمالها بمستشفى الخارجة العام لمدة 4 أيام.وأسفرت نتائجها عن الكشف على ٢٣٠ حالة عيون و٦٤ مخ وأعصاب أطفال وتوفير ٥٠ نظارة طبية، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية لـ١٠٣ حالة بالمجان، في حضور الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة.وشكر «الزملوط» لأعضاء القافلة على مجهوداتهم المبذولة وتعاونهم في خدمة أبناء المحافظة.