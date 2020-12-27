إصابة 3 صحفيين أوغنديين في اشتباكات بين الشرطة وأنصار بوبي واين

قالت الشرطة الأوغندية إن ثلاثة صحفيين محليين نقلوا إلى المستشفى اليوم الأحد بعد إصابتهم بجروح عندما استخدم أفرادها الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار المرشح الرئاسي ونجم البوب ​​بوبي واين.وبرز واين، واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني، كأقوى منافس للرئيس يوويري موسيفيني (76 عاما) في الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 يناير، وقال إن أحد المصابين "في حالة حرجة".وقال المتحدث باسم الشرطة فريد إينانجا إن أنصار واين تجمعوا اليوم في ماساكا على بعد 125 كيلومترا جنوب غربي العاصمة كمبالا.وكان واين قد حضر قداسا بكنيسة في تلك البلدة، وفقا لتغريدة على حسابه الرسمي.وقال إينانجا إن أنصار واين كانوا "مجموعة عنيفة"، دون أن يذكر تفاصيل أخرى عما فعلوه.وأضاف "تم استخدام الغاز المسيل للدموع لقمع العنف، وأُصيب الصحفيون للأسف خلال عملية تفريق المجموعة العنيفة".