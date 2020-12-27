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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تسجل 204 إصابات جديدة بكورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:25 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، عن تسجيل 204 حالات جديدة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، ليصل إجمالي أعداد المصابين في الكويت إلى 149653 منذ بداية الجائحة.

وقالت الوزارة الكويتية في بيان اليوم، إنه تم تسجيل 199 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي المتعافين في الكويت إلى 145579 حالة، كما سجلت الكويت حالتي وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 931 حالة منذ بداية الجائحة.

وأوضحت الوزارة الكويتية أنه تم إجراء 2158 مسحة جديدة، ليصل إجمالي المسحات إلى مليون و243 ألفًا و422، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج 3143 حالة، وبلغ إجمالي الحالات في العناية المركزة 36.
الكويت تسجل 204 إصابات جديدة بكورونا
الكويت تسجل 204 إصابات جديدة بكورونا

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