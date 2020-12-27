وفاة استشاري نساء وتوليد بكورونا في الغربية

توفيت الدكتورة فادية الشافعي، استشاري أمراض النساء والتوليد، اليوم الأحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا.وكانت الدكتورة فادية قد ظهرت عليها علامات الإصابة بفيروس كورونا واشتدت حالتها، ما دعا لنقلها لمستشفى العزل الصحي بزفتى، حتى توفيت.فيما نعت نقابة الأطباء الفقيدة، متمنية أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.