امرأة في الثامنة والسبعين تتلقى أول لقاح ضد كورونا في فرنسا

أصبحت امرأة تبلغ 78 عامًا صباح الأحد أول شخص يتلقى اللقاح ضد «كوفيد-19» في فرنسا، وذلك في مستشفى رينيه موريه في ضاحية سيفران قرب باريس، وفقًا لما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس في المكان.وقالت موريسيت، التي كانت تعمل مدبرة منزل، "إنني متأثرة". وتلقت الجرعة قرابة الساعة 11:00 (10:00 ت غ) في قسم العناية المركزة في المستشفى.وأشار مراسل الوكالة إلى أن المرأة قالت إنها شعرت "بسخونة" في مكان الحقنة، بعد تلقيها لقاح "فايزر-بايونتيك"، وابتسمت وسط تصفيق الطاقم الطبي الموجود.ثم تلقى اللقاح طبيب القلب جان جاك مونسويس البالغ 65 عامًا.ومن المقرر أن يتلقى حوالى عشرين مُسنًا ومقدم رعاية اللقاح الذي أطلق عليه اسم "كوميرانتي" الأحد خلال الإطلاق الرمزي لحملة التلقيح الفرنسية، في سيفران ثم في دار المسنين في شانمايو، التابعة لمستشفى جامعة ديجون (وسط شرق فرنسا).وتنوي الحكومة تلقيح مليون شخص من كبار السن والأكثر ضعفًا من الأفراد العاديين ومقدمي الرعاية بحلول نهاية فبراير، في سبعة آلاف مستشفى لكبار السن وغيرها من المؤسسات المشابهة.وتسعى باريس إلى تلقيح 15 مليون شخص بحلول الصيف في حملة تطعيم على ثلاث مراحل، من الأكثر ضعفًا إلى سائر السكان.