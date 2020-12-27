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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تواصل أعمال الدورة 67 للأمن القومي بأكاديمية ناصر

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:08 م
أعمال الدورة 67 للأمن
أعمال الدورة 67 للأمن القومي
صقر محمد
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واصلت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، ثاني أيام فعاليات الدورة الـ67 لاستراتيجية الأمن القومي التي تنفذها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بإدارة الجامعات، خلال الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر الجاري، بمقر أكاديمية ناصر العسكرية، بمشاركة 30 شابًا وفتاة من الشباب بالمحافظات المختلفة.

وتناولت فعاليات ثاني أيام الدورة محاضرة اللواء سمير فرج بعنوان "دوائر الأمن القومى المصري"، تحدث فيها عن أن مفتاح أي دولة وبوصلتها هو إتخاذ القرارات الإستراتيجية، كما تناول الحديث عن عزيمة المصري الذي لم يستسلم بنكسة 1967 وقتاله بشجاعة بحرب الاستنزاف ودورها في انتصارنا في حرب اكتوبر 1973 كما تطرق الى العلاقات المصرية الأمريكية والإستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط.

كما تحاور اللواء سمير بدوي مع الشباب حول اهمية الأمن المائي المصري، وأشار إلى أخطر تهديدات الدولة المصرية هو أمنها المائي، واستطرد حواره خلال عرض المعاهدات الدولية بين دول حوض النيل والاتفاقات الدولية لتنظيم الانتفاع بمياه النيل، حقوق مصر المائية، الخلافات القائمة بين دول حوض النيل، الاستراتيجية المقترحة لمجابهة المخاطر المحتملة حول سد النهضة الاثيوبي.

تضمنت ثالث فعاليات اليوم محاضرة اللواء أسامة محمد الجمال التي دارت عن موضوع "مخططات تقسيم المنطقة العربية" والأهمية الاستراتيجية للوطن العربي وموقعه الجغرافي الذي جعل منه مطمع للدول الاستعمارية التي تسعى لإشعال الصراعات المسلحة بين دول المنطقة لهدم تلك الدول والاستفادة من كنوزها الطبيعية من خلال آليات واستراتيجيات ممنهجة لتحقيق الأهداف والمصالح الأوروبية لهدم حلم العروبة.

تأتي دورة "استراتيجية الأمن القومي المصري" في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تأهيل وتوعية الشباب سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا ضد المخاطر والتحديات التي تهدد الأمني القومي المصري والعربي، وحمايتهم من الإرهاب والتطرف الفكري.

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