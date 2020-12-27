جامعة سوهاج تستعد لاستقبال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

أجرى الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، جولة موسعة بالحرم الجامعي الجديد، تفقد خلالها عددًا كبيرًا من الأماكن والمقار، للاطمئنان على الاستعدادات النهائية لعقد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.رافقه خلال الزيارة الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كريم مصلح صالح عميد كلية الآداب، والدكتور ناصر الكشكي رئيس الكنترول بالكلية.وخلال الجولة أكد رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة البيئة الصحية المناسبة للطلاب، مع توفير كل الخدمات المطلوبة لتحقيق سُبل الراحة والأمان خلال عقد الاختبارات النهائية.وشدد رئيس الجامعة على الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لبدء الامتحانات ونهايتها في الفترة من ٩ يناير ٢٠٢١ حتى ٨ فبراير من نفس العام، مع مراعاة أيام الأعياد للأخوة المسيحيين، وكذلك انتظام الأطقم الطبية على البوابات الرئيسية، والعيادات الطبية خلال أيام الاختبارات.كما تفقد "عزيز" المخيمات المعدة لإجراء الامتحانات النهائية بكليتي الآداب والتربية، والمقامة بساحة انتظار السيارات لتجنب الازدحام، والمزودة بواقيات للأمطار، والتهوية الجيدة والإضاءة الكاشفة، والتباعد المكاني بمقدار ١.٥ متر بين كل طالب والآخر.جدير بالذكر أن الجولة تخللها متابعة سير الامتحانات النظرية لطلاب الدراسات العليا بكلية الآداب، والامتحانات العملية بكلية التربية، كما شملت التعرف على مستوى الإنجاز الخاص بتجهيز المقر الإلكتروني للامتحانات.