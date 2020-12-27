وكيل صحة الشرقية يجتمع بأساتذة جامعة الزقازيق

اجتمع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بعدد من أساتذة جامعة الزقازيق المتطوعين لدعم القطاع الصحي بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد بركة عميد كلية الصيدلة الأسبق، والدكتور مجدي الحسيني أستاذ العلاج الطبيعي وعميد كلية التربية الرياضية السابق، والدكتور علاء خليل أستاذ الجراحة بكلية الطب، والدكتور ناجي فوزي أستاذ الأمراض النفسية بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور عصام فرحات مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد الناجي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية.وخلال الاجتماع تمت مناقشة آليات التعاون المشترك بين أساتذة الجامعة، ومديرية الشئون الصحية للاستفادة القصوى من هذه المبادرة، بتعظيم الخدمات الطبية بالمستشفيات المركزية ببلبيس وفاقوس، والدعم بالقوي البشرية من أساتذة الجامعة، لتفعيل الأقسام الطبية في التخصصات النادرة مثل المخ والأعصاب، والأوعية الدموية، والقلب والصدر، مع تقديم الاستشارات الطبية، والتدريب اللازم للفرق الطبية بكل المستشفيات.