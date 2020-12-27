تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ميكروباص في أسوان (صور)

ترصد ''الدستور'' صور حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ميكروباص أجرة أمام قرية فارس بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، ما أسفر عن مصرع 12 شخصًا وإصابة 5 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص لنقل الجماعي بأخرى ربع نقل، مساء اليوم الأحد، أمام منطقة فارس علي الطريق الصحراوي أسوان، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.