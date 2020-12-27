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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:05 م
كفاءة اللياقة لطلاب
كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط
حسام فهمي
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انطلقت فعاليات اليوم الثاني لمشروع رفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس، والذي يتم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واشراف الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وصرح "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بأن فعاليات اليوم الثاني للمشروع تقام بادراتي دمياط التعليمية وإدارة عزبة البرج وفترة مسائية بإدارة دمياط الجديدة مؤكدا ان مشروع رفع اللياقة البدنية للطلاب ياتي في اطار اهتمام الوزارة بأبنائها الطلاب في كل الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية، إضافة إلى الجوانب المعرفية والعلمية حيث تتضمن أهداف المشروع رفع معدلات الكفاءة البدنية والصحية والثقافية لأبنائنا الطلاب وضمان ممارسة جادة وممتعة ومشوقة لحصص التربية الرياضية بالمدارس، ونشر الثقافة الرياضية والصحية بما ينعكس إيجابيًا على نمو الطلاب وشؤون حياتهم.

وأضاف عثمان، أنَ المشروع يتطرق إلى اكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين رياضيًا، مشيرا إلى أنَّ التعليم المصري يشهد في هذه الأونة نقلة نوعية حضارية فارقة تتم وفق الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم المصري الجديد، موضحًا أن الاهتمام باللياقة والصحة البدنية ضرورة تُصر عليها الدولة المصرية لرعاية مستقبل أبنائها في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وجدير بالذكر أن مشروع رفع اللياقة البدنية يتم تحت إشراف الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والكشفية والعسكرية بالوزارة، وتمت فاعليات اليوم بحضور يحيي توما مدير عام الخدمات التعليمية بدمياط، وعبد العليم جمعة مدير عام إدارة دمياط التعليمية ولجنة وزارية لتقييم الطلاب تضم إيناس علي الطماوي رئيس قسم المشروعات بالإدارة العامة للتربية الرياضية، والدكتور إبراهيم صقر مدير إدارة التربية العسكرية بالوزارة، وطارق النشوقاتي موجه عام التربية الرياضية، وعزة العجوز موجه أول التربية الرياضية بديوان المديرية وجميع موجهي التربية الرياضية على مستوى المحافظة.
انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط
انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط
انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط
انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط
انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط
انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط
انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط
انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط
انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط
انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

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