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محافظات

سفير موريتانيا يزور جامعة كفر الشيخ لبحث التعاون في التعليم

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:03 م
الدكتور عبد الرازق
الدكتور عبد الرازق دسوقي
عمرو الشامي
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استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الأحد، السفير ودادي ولد سيدي هيبة، سفير جمهورية موريتانيا بالقاهرة، المندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية، يرافقه الدكتور المختار الجيلاني، الملحق الثقافي لسفارة موريتانيا بالقاهرة، وذلك لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجهتين ولا سيما في مجال التعليم والبحث العلمي.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من عمداء الكليات.

وخلال اللقاء أعرب رئيس جامعة كفرالشيخ عن سعادته بزيارة السفير للجامعة، مؤكدًا حسن العلاقات مع الجانب الموريتاني وكافة الدول الأفريقية، حيث أن الجامعة تفتح أبوابها لأبنائها الطلاب الوافدين من جميع دول أفريقيا الشقيقة للدراسة بالجامعة.

وعلى هامش الزيارة، اطمأن السفير الموريتاني على الأوضاع الدراسية للطلاب الوافدين من دولة موريتانيا، حيث أعرب الطلاب عن سعادتهم بالتواجد في جامعة كفرالشيخ.

واصطحب رئيس الجامعة الوفد الزائر في جولة في حرم الجامعة وكليات طب الفم والأسنان وكلية العلوم ومعهد علوم وتكنولوجيا النانو ومستشفى الجامعة، كما تفقد الوفد كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد وأحواض الاستزراع السمكى وتربية الأسماك ومزرعة كلية الزراعة.

وأكد السفير ودادي ولد سيدي هيبة سفير جمهورية موريتانيا بالقاهرة، تميز الجامعة بالإمكانيات البحثية والتعليمية، كما أشاد بنموذج جامعة كفر الشيخ وما حققته منذ تأسيسها وبإمكانياتها من حيث الاهتمام بالقيم الجمالية داخل الحرم الجامعي والبنية التحتية المتميزة للتعليم والبحث العلمي، وكذا تميز الجامعة وترتيبها في التصنيفات الدولية.

وأشار إلى أن ما شاهده اليوم من تطور الجامعة يدل على اهتمام الدولة المصرية بالتعليم والبحث العلمى وتنمية روح الابتكار والإبداع لدى شباب الجامعات المصرية مؤكدا حرص طلاب بلاده على الدراسة بجامعة كفر الشيخ نظرا لتميزها ببنية أكاديمية متميزة، وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون واستيعاب عدد أكبر من الطلاب الموريتانيين الراغبين في الدراسة بجامعة كفرالشيخ.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ أن الجامعة تسعد دائمًا باستقبال مسئولي السفارات العربية والأفريقية، مشيرًا إلى حرص الجامعة الدائم على جذب الطلاب العرب والأفارقة والاهتمام بأحوال جميع الطلاب الوافدين، فهم سفراء لمصر في مجال التعليم، كما تعمل الجامعة على تأهيل هؤلاء الطلاب من خلال تقديم مستوى تعليمى متميز وتطبيق معايير الجودة التعليمية الحقيقية ليستفيد بها الخريج خلال حياته العلمية والعملية.

وفي ختام الزيارة أهدى السفير ودادي ولد سيدي هيبة سفير جمهورية موريتانيا بالقاهرة درع السفارة لرئيس جامعة كفرالشيخ، كما أهدى د. دسوقي درع الجامعة للسفير الموريتاني.
سفير موريتانيا يزور جامعة كفر الشيخ لبحث التعاون في التعليم
سفير موريتانيا يزور جامعة كفر الشيخ لبحث التعاون في التعليم
سفير موريتانيا يزور جامعة كفر الشيخ لبحث التعاون في التعليم
سفير موريتانيا يزور جامعة كفر الشيخ لبحث التعاون في التعليم
سفير موريتانيا يزور جامعة كفر الشيخ لبحث التعاون في التعليم
سفير موريتانيا يزور جامعة كفر الشيخ لبحث التعاون في التعليم
سفير موريتانيا يزور جامعة كفر الشيخ لبحث التعاون في التعليم
سفير موريتانيا يزور جامعة كفر الشيخ لبحث التعاون في التعليم

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