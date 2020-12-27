منال عوض تناقش بنود خطة رد الشئ لأصله بنطاق مركز دمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وأ. حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ورؤساء شركات المرافق ومديرى مديرية الطرق وإدارة المتابعة والتفتيش المالى والإدارى بالديوان العام.وتناول الاجتماع مناقشة بنود خطة رد الشئ لأصله بنطاق مركز ومدينة دمياط، واستعراض شامل للاجراءات والخطوات التى تم اتخاذها من قبل مديرية الطرق والوحدة المحلية خلال الفترة الماضية، وكذا تحديد المبالغ المستحقة لدى شركات المرافق لتنفيذ هذه الأعمال.كما وجهت المحافظ تعليماتها بسرعة استكمال جميع الإجراءات لإنجاز عمليات رد الشئ لأصله وصيانة الطرق وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مؤكدة أهمية التكامل بين جميع الجهات المعنية والتنسيق المستمر، كما نوهت إلى أنه سيتم متابعة الموقف التنفيذى لهذا الملف بشكل دورى للتأكد من إتمام جميع الأعمال طبقًا للمعايير والاشتراطات الفنية والهندسية المعمول بها فى هذا الشأن.