محمد أنور يكشف أصعب شيء في «إسعاف يونس» مع شيرين سليمان

اعتبر الفنان محمد أنور، أن أصعب شيء في مسلسل "إسعاف يونس" أن شخصيات العمل مكتوبة بشكل جيد، مشيرا إلى أن السيناريو تم العمل عليه جيدا، ليكون ظهور جميع الممثلين مميز.





وأكد "أنور" خلال لقائه في برنامج "عين أونلاين"، مع شيرين سليمان، أنه حتى النجوم ضيوف الشرف، تم كتابة أدوارهم بشكل جيد ليكون ظهورهم مميز.





ولفت إلى أنه عندما عرض عليه عبر الهاتف المشاركة في العمل وافق على الفور ورحب بالظهور معه.





ومن جانبها قال الفنانة سارة سلامة، إن شخصية "بيري" التي قدمتها في المسلسل تشبه الأولاد إلى حد ما في تصرفاتها، ولكنها تهتم بنفسها كبنت.





وأوضحت أن الشخصية تعمل في السيرك وتقابل محمد أنور وتقع بينهم العديد من التفاصيل، مؤكدة أنه رغم أن أحداث المسلسل تدور في 10 حلقات ولكن جميع مشاهده مهمة ولا يوجد مط أو تطويل بدون داعي.