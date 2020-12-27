عبدالعال: برلمان 2021 سيكون له دور كبير في دعم الدولة
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:58 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
قال الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن هذه اليوم بمثابة يوم تاريخي ومشرف لاستقبال الأعضاء الجدد، موضحًا أن تسليم الكارنيه وحقيبة البرلمان لم يستغرق ثواني موجّهًا الشكر للأمانة العامة الممثلة في المستشار محمود فوزي لما قام به من مجهود رائع.
أضاف أن البرلمان الجديد يضم 13 حزبًا سياسيا و12 حزبًا فى القائمة الوطنية وتنسيقية شباب الأحزاب، كما يضم عشرات المستقلين، ما يخلق حالة من التنوع الفكري والجدل يثري حالة الحوار بين أعضاء البرلمان للخروج بأفضل النتائج من أجل الوطن والمواطنين قائلًا: "كلنا نعمل من أجل المصلحة العامة".
وأكد أن المجلس المقبل سيكون له دور كبير، خاصة أنه يأتي في مرحلة الانطلاق نحو البناء للتواكب مع انطلاقة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مصر الحديثة في ظل المشروعات القومية الكبرى لكل ربوع مصر التي تنطلق بسرعة كبيرة، تتطلب مجلس تشريعي قوي يتواكب مع تلك السرعة لإنجاز تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر.
أضاف أن البرلمان الجديد يضم 13 حزبًا سياسيا و12 حزبًا فى القائمة الوطنية وتنسيقية شباب الأحزاب، كما يضم عشرات المستقلين، ما يخلق حالة من التنوع الفكري والجدل يثري حالة الحوار بين أعضاء البرلمان للخروج بأفضل النتائج من أجل الوطن والمواطنين قائلًا: "كلنا نعمل من أجل المصلحة العامة".
وأكد أن المجلس المقبل سيكون له دور كبير، خاصة أنه يأتي في مرحلة الانطلاق نحو البناء للتواكب مع انطلاقة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مصر الحديثة في ظل المشروعات القومية الكبرى لكل ربوع مصر التي تنطلق بسرعة كبيرة، تتطلب مجلس تشريعي قوي يتواكب مع تلك السرعة لإنجاز تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر.