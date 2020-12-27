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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبدالعال: برلمان 2021 سيكون له دور كبير في دعم الدولة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:58 م
الصافي عبد العال،
الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن هذه اليوم بمثابة يوم تاريخي ومشرف لاستقبال الأعضاء الجدد، موضحًا أن تسليم الكارنيه وحقيبة البرلمان لم يستغرق ثواني موجّهًا الشكر للأمانة العامة الممثلة في المستشار محمود فوزي لما قام به من مجهود رائع.

أضاف أن البرلمان الجديد يضم 13 حزبًا سياسيا و12 حزبًا فى القائمة الوطنية وتنسيقية شباب الأحزاب، كما يضم عشرات المستقلين، ما يخلق حالة من التنوع الفكري والجدل يثري حالة الحوار بين أعضاء البرلمان للخروج بأفضل النتائج من أجل الوطن والمواطنين قائلًا: "كلنا نعمل من أجل المصلحة العامة".

وأكد أن المجلس المقبل سيكون له دور كبير، خاصة أنه يأتي في مرحلة الانطلاق نحو البناء للتواكب مع انطلاقة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مصر الحديثة في ظل المشروعات القومية الكبرى لكل ربوع مصر التي تنطلق بسرعة كبيرة، تتطلب مجلس تشريعي قوي يتواكب مع تلك السرعة لإنجاز تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر.

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