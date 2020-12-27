«الأوقاف» تكلف عمال المساجد بتتبع دور العزاء وعقد القران وتحرير محاضر ضدها

شددت وزارة الأوقاف، الأئمة والعاملين بالتأكيد على الالتزام بجميع إجراءات التباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي، وعدم فتح دورات المياه تحت أي ظرف، وكذلك الالتزام بعدم فتح الأضرحة.وأكدت الوزارة في بيان لها، الأحد، على عدم إقامة أي دروس أو مقارئ أو أية مناسبات اجتماعية كعقد قران أو عزاء أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها، وقصر العمل على إقامة الصلاة وصلاة الجمعة وبذات الضوابط والإجراءات الاحترازية وفق التعليمات، مع تكليف العاملين بالمسجد بعمل محضر رسمي لأى دار مناسبات مجاورة للمسجد، وتتبع أي جهة تقيم عزاء أو عقد قران أو خلافه دفعًا لأى لبس يتصل بكونها تابعة للمسجد حتى لا يكون تصرفها محسوبا على المسجد.