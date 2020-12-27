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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية: التهاون في التعامل مع فيروس كورونا عواقبه وخيمة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:56 م
سكينة سلامة، عضو
سكينة سلامة، عضو مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تفقدت سكينة سلامة، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، أحد مستشفيات عزل كورونا بمحافظة الشرقية، لمساندة جيش مصر الأبيض في محاربته للوباء القاتل وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

وقالت سلامة، في تصريحات على هامش زيارتها لمستشفى زنانيري، إن الأطباء والأطقم الطبية يعملون علي قدم وساق، من أجل مساعدة المصابين، مطالبة وزارة الصحة بدعم المستشفي ببعض المستلزمات الأساسية تيسيرًا على الطاقم الطبي.

وأوضحت أنها ستقوم بدعوة رجال الأعمال والمهتمين بالعمل العام، من أجل تقديم الدعم للأطباء، للعمل على توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين مؤكدة أنها استمعت لمطالب الأطقم الطبية الذين أكدوا تقديرهم للزيارة وستقوم برفع تلك المطالب لوزارة الصحة.

أشارت إلى أن الحكومة بذلت جهود كبيرة في مواجهة الوباء خاصة كل من ينتمون للمنظومة الطبية من جيش مصر الأبيض، مؤكدة أن تلك الجهود وحدها لا تكفى لمواجهة فيروس كورونا ولا بدّ لنا جميعًا أن نلتزم التزاما كاملًا بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لأن التهاون فى التعامل فى هذا الملف تحديدًا ستكون له آثار سلبية وخطيرة على المجتمع ككل.

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