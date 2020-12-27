الإمارات تسجل 944 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأحد، الكشف عن 944 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة تخضع جميعها للرعاية الصحية اللازمة، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 201,836 حالة.وأجرت «الصحة الإماراتية» 152,146 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أحدث تقنيات الفحص الطبي.كما أعلنت الوزارة الإماراتية في بيان لها اليوم، عن وفاة مصابين اثنين، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 657 حالة.وسجلت الإمارات 1,265 حالة شفاء جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالى حالات التعافي 178,672 حالة منذ بداية الجائحة.