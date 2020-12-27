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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 7 عناصر في قوات باكستانية شبه عسكرية بهجوم مسلّح

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:54 م
القوات الباكستانية
القوات الباكستانية
وكالات
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قتل 7 عناصر في قوات باكستانية شبه عسكرية في هجوم مسلّح على نقطة تفتيش في ولاية بلوشستان المضطربة جنوب غرب البلاد، حسبما ذكر الجيش الأحد.

ووقع الهجوم ليل السبت في بلدة هارناي على بعد نحو 170 كيلومترا شرق كويتا عاصمة ولاية بلوشستان المتاخمة لأفغانستان وإيران.

ويقاتل الجيش الباكستاني تمردا محدودا منذ عقود في الولاية الأفقر في البلاد على الرغم من احتوائها على موارد النفط والغاز.

وأعلن الجيش في بيان "خلال تبادل كثيف لاطلاق النار استشهد سبعة جنود شجعان اثناء صدّهم هجوم شنه إرهابيون".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويشن انفصاليون من عرقية البلوش تمردا منذ سنوات في المنطقة التي يمزقها أيضا عنف إسلامي وطائفي.

ولطالما ألقت باكستان باللوم على الهند في دعمها الانفصاليين البلوش.

وتعتبر بلوشستان منطقة حيوية للممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، وهي جزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وأعلن الانفصاليون في السابق هجمات على مشاريع الممر الاقتصادي الباكستاني، وانتشر الآلاف من عناصر الأمن الباكستانيين في المنطقة لمواجهة العنف.

وتراجعت الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة بعد سلسلة من العمليات العسكرية للجيش الباكستاني.

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