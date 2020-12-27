نقل مصابي حادث أسوان بـ14 سيارة إسعاف إلى المستشفيات

أوضح الدكتور محمد الدخيلي مدير عام مرفق أسعاف أسوان، أنه تم نقل مصابي حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أسوان القاهرة أمام قرية فارس بمركز كوم أمبو قدم، بواسطة 14 سيارة إسعاف.وأشار إلى أنه تم نقل جثامين 9 متوفين إلى المشرحة العمومية بمدينة إدفو، فيما تم نقل جثتين إلى مشرحة كوم أمبو العمومية، حيث تم إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ووقع حادث تصادم سيارة ربع نقل رقم (ط.ج.و 1894) قادمة من محافظة أسيوط بسيارة ميكروباص أجرة رقم (ص.و.ن 4718) قادمة من مدينة أسوان.