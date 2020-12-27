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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

إدراج تطوير 65 قرية ببني سويف ضمن مبادرة «حياة كريمة»

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:48 م
محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم، أنه تم إدراج 65 قرية على مستوى المحافظة بالمرحلة الجديدة لمبادرة «حياة كريمة» تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتوسيع نطاق المبادرة ضمن المشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بتلك القرى، بالتوازي مع الجهود والمبادرات الأخرى التي يتم تنفيذها بباقى القرى.

وأشار إلى أن التطوير يتم في ظل التضافر والتكامل بين كافة الأجهزة الحكومية ومؤسسة حياة كريمة في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب.

وأوضح محافظ بني سويف أن التطوير المزمع تنفيذه بتلك القرى يرتكز على 3 محاور رئيسية،بحيث يتضمن المحور الأول تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف، الكهرباء، الطرق والمواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، فيما يشمل المحور الثاني تحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة من مدارس مناسبة تستوعب التلاميذ بتلك القرى والقضاء على الكثافات داخل الفصول،بالإضافة إلى تطوير مستوى الخدمات الصحية بالقرى وتطوير مراكز الشباب وإتاحة الفرصة لممارسة الرياضة.

ويركز المحور الثالث على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، من خلال إنشاء مصانع جديدة بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.

وأكد محافظ بني سويف على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادرة «حياة كريمة» وتوجيهاته المستمرة بأن تشمل كافة جوانب حياة المواطن البسيط.

وأكد أن المبادرة تهدف بشكل عام إلى تحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الست الماضية، لافتا إلى تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة للبرنامج الذي يستهدف إحداث تطوير في كافة التجمعات الريفية بالقرى التى سيتم اختيارها لإحداث نقلة كبيرة فى جميع الخدمات والقطاعات.

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