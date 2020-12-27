البرلمان: 83 نائبًا تسلموا بطاقات العضوية

أكد محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن الأمانة العامة للمجلس استقبلت الأحد، 83 نائبًا من أصل 90 نائبًا من النواب المنتخبين بالنظام الفردي عن 5 محافظات، هى: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، ومرسى مطروح).أضاف فوزى أن لجان الاستقبال مستمرة في عملها على مدار اليومين القادمين لاستقبال نواب المحافظات المتبقية بالنظام الفردى، وذلك وفقًا للجدول الآتى:- الاثنين 28 ديسمبر: سيتم استقبال نواب 10 هى: محافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالي عدد 108 نائبًا.- الثلاثاء 29 ديسمبر: نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء) بإجمالي عدد 86 نائبًا.وأكد فوزى أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال الأيام المحددة لهم لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور في أي يوم آخر لاستلامها عقب انتهاء أيام الاستقبال المحددة، موجهًا الشكر للنواب الجدد على تعاونهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الأمانة العامة للمجلس.