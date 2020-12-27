أفراح الكريسماس في ترنيمة «قلبي فرحان» (فيديو)

البهجة والفرح عناصر أساسية تسيطر على الترانيم التي يترنم بها الأقباط في الكريسماس حيث يستقبلون عامًا جديدًا ويحتفلون كذلك بعيد الميلاد المجيد، وهو ما نجح أن يصنعه عماد فتيان في لحنه لترنيمة "قلبي فرحان" للمرنمة راندا رضا.وقدمت الترنيمة أجواء البهجة والفرح والشكر لله في بداية عامًا جديدًا، منحه الله للبشر فرصة لهم لتقديم التوبة.جاءت الترنيمة الأحدث من كلمات حنا كيرلس، وتوزيع رامي نبيل، وهندسة صوتية بيشوي مجدي في أحد الاستديوهات بالسادس من اكتوبر، وكان المونتاج لماري تيرز.