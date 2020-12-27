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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

السجيني: نحن أمام برلمان يواجه زيادة سقف طموحات المصريين

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:47 م
أحمد السجيني
أحمد السجيني
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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توجه أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بشكره وتقديره للصحافة البرلمانية على أدائهم المهنى الرائع طيلة الـ5 سنوات الماضية، قائلًا:"نتمنى أن يستمر هذا التواصل الرشيد خلال الـ5 سنوات القادمة، لتحقيق المصالح العليا للبلاد وللمواطن المصرى الذى يحتاج منا الكثير".

أضاف السجيني، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، على هامش الاحتفالية التى تقيميها الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، لاستخراج كارنيه العضوية: "أتقدم للزملاء الجدد والقدامى الذين نالوا ثقة الشعب المصرى بخالص التهانى ونتمنى لهم كل نجاح وتوفيق خلال الفصل التشريعى الثانى القادم".

وقال السجيني إن هذا البرلمان يختلف عن برلمان 2016 الذى جاء بعد الثورة، حيث جاء وسط تحديات جسام سواء من الناحية الامنية والاقتصادية والاجتماعية فضلًا عن مطالبتة بتشكيل الوعى لدى المجتمع، وعندما نرى برلمان 2021 نجدة مختلفًا تمامًا، ويواجة تحديات من نوع أخر وهو زيادة سقف طموحات الشعب المصري سواء من زيادة التوسعات فى بناء المدن الجديدة واستكمال المرافق، والطرق والمشروعات القومية.

أضاف أن ما يميز برلمان 2021 أنة أفرز حزب أغلبية وكيان جديد وهو نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، كما يضم العديد من الكوادرالبرلمانية، وإرتفاع نسبة تمثيل حزب الشعب الجمهوري، هذه المشاهد ستؤثر في ظل تواجد 70% جدد تحت قبة البرلمان، لذلك نحن أمام مشهد مختلف تمامًا عن المجلس السابقن ونتمنى أن نشهد فى الربع الاول من البرلمان القادم نوعًا من التجانس، والاستيعاب للنواب الجدد للقيام بواجباتهم وحلفهم لليمين الدستورية.

وحول الأجندة التشريعية التى ستحظى باهتمامه، قال السجينى:"قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة وإجراء تعديل تشريعى علية يحمل التدرج فى رفع القيمة الايجارية، مع إصدار مواد متوازنة تصون حقوق الطرفيين فى العلاقة بينهم، كما حدث فى قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وقال السجيني:"نتمنى الدورة البرلمانية الجديدة أن ننتهى من قانون الإدارة المحلية والتوافق عليه".

حول التغيير أو التعديل الوزاري، قال السجينى"إنه لا يوجد نص دستورى يشير إلى تشكيل حكومة جديدة بعد إجراء الانتخابات، وإن لو لم يحدث أى تعديل وزارى، فأننى أرى أن هناك مسئولية تقع على لجان مجلس النواب فى هذا الصدد بأن تستهل عملها بعمل تقييم للوزير المختص خلال العامين الماضيين، والاستماع الى خطة الوزير والاطلاع على تقريرة فيما سبق، وللجنة بعد هذا لها المطالبة بالابقاء على الوزير أو تغييره".

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