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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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وفد مصري يزور طرابلس لمعاينة مقر السفارة المصرية وتأكيد وقف إطلاق النار
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:05 م
السفارة المصرية
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زار وفد مصري مدينة طرابلس في ليبيا، لمعاينة مقر السفارة المصرية، وتأكيد وقف إطلاق النار، وتفعيل أعمال اللجنة العسكرية الأمنية ٥+٥.
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