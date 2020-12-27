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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«إبداع وانطلاق».. كيف استثمرت الدولة في شبابها؟

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:21 م
مصر الشباب
مصر الشباب
سالي رطب
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وضعت مصر الشباب على أولوية الفئات التي تحظى بالاهتمام والرعاية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، الذي سعى لتوفير مساحة مشتركة بين الشباب والدولة لإدارة تنوعهم واختلافهم بشكل حضاري يحقق تواصل فعال.

"الدستور" تتعرض في السطور التالية كيف استثمرت الدولة في شبابها:

• مؤتمرات الشباب
تحت شعار «ابدع.. انطلق»، أطلق السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي المؤتمرات الوطنية للشباب لتكون منصة للحوار المباشر بين الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها، والشباب المصري الواعد الذي يطمح لتحقيق مستقبل أفضل لدولته، وتم عقد 7 مؤتمرات للشباب بدأت في نوفمبر 2016 وكان آخرها المؤتمر السابع للشباب بالعاصمة الإدارية يوليو 2019.

ونجحت هذه المؤتمرات في تحقيق حالة فريدة، وتحولت إلى فكرة قابلة للتعميم والعولمة، فانطلق منتدى شباب العالم، وليدا من أفكار أبناء مصر، ليكون منصة حوار بين شباب العالم بكل تنوعهم واختلافهم.

وانبثق من مؤتمرات الشباب منتدي شباب العالم الذي تدور فكرته حول منح الشباب المصري ونظرائه في جميع أنحاء العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات، وذلك من خلال تنظيم عدة فعاليات على مدار العام.


• تدشين المركز الوطني لتأهيل الشباب
في عام 2016، قامت رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز الشبابية لإعداد تصور سياسي لتدشين مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا واقتصاديًا.

وخلال عام واحد وبالتحديد في عام 2017 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 434، بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكل قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

وشملت البرامج الدراسية للأكاديمية، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي والإداري للدولة، وبرنامج الإصلاح الإداري لتنمية قدرات القيادات الحكومية وثيقة الصلة بخطة الإصلاح الإداري التي تطبقها الحكومة في المرحلة الحالية واستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

• تعيين الشباب نوابًا للمحافظين
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إشراك الشباب في العملية السياسية تم في عام 2019 تعيين 23 نائبا للمحافظين غالبيتهم العظمى تحت سن الـ 30 عاما، لتأهيل جيل جديد من المحافظين ليكونوا نواه حقيقية للتأهيل كمحافظين.

كما تم تعيين 10 نواب للوزراء من شباب الأحزاب كخطوة على طريق الإصلاح السياسي واستهداف الصالح العام.


• مشروعات واستثمارات شبابية
اهتمت الدولة بتوفير فرص عمل للشباب من خلال القروض الميسرة أو اشراكهم في بناء المشروعات الكبرى بجانب توفير مشاريع صغيرة لهم.

في عام 2016، بعد طرح نصف مليون فدان من مشروع المليون ونصف المليون فدان، للمستثمرين الصغار والكبار، تم إتاحة الفرصة أمام الشباب للحصول على 10 أفدنة بالتقسيط بفائدة 5% متناقصة مع اختصار الإجراءات وحصوله على سند الملكية.

كما قدم قروضا ميسرة للشباب بفائدة قيمتها لا تتجاوز 5% للشباب من أجل مساعدتهم على البدء في إقامة مشروعات صغيرة لهم وتشجيعهم على العمل الحر، من خلال ضخ 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الشبابية وتوفير فرص عمل لما يقرب لـ4 مليون فرد.

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