محافظ أسوان يعزي أسر ضحايا حادث التصادم ويوجه برعاية المصابين

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تعازيه لأسر 12 من ضحايا حادث التصادم الذي وقع اليوم، متمنيًا الشفاء العاجل لـ5 مصابين تم نقلهم لمستشفي كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج.جاء ذلك عقب وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وأخرى سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة أمام قرية فارس بمركز كوم أمبو.ووجه محافظ أسوان بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين حتى يتماثلوا للشفاء وخروجهم بحالة جيدة، بجانب قيام مديرية التضامن الإجتماعى بصرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين في الحادث، وأيضًا صرف الإعانات العاجلة للمصابين طبقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.