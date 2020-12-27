الأردن يسجل إصابتين بسلالة كورونا الجديدة

أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، الأحد، عن اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور قادمتين من بريطانيا.وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد خرجت بالفعل عن السيطرة.وفور تصريحات وزير الصحة البريطاني، شرع العديد من دول العالم في تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، ومن بينها: فرنسا، ألمانيا، هولندا، النمسا، بلجيكا، إيطاليا، الدنمارك، الهند، بولندا، أيرلندا، فنلندا، النرويج، هونج كونج، روسيا، وسويسرا.ومن الدول العربية، أعلنت كل من: الكويت، المملكة العربية السعودية، المغرب، الجزائر، تونس، والأردن، حظر السفر من وإلى بريطانيا، وذلك للحد من تفشي السلالة الجديدة من الوباء سريعة الانتشار.