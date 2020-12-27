طيار ألماني يتتبع مسارا جويا على شكل محقن للتذكير بحملة تطعيمات كورونا

حلق الطيار الألماني سامي كرامر في السماء في مسار يمتد إلى 200 كيلومتر على شكل محقن عملاق، لينبه الناس إلى بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في أوروبا.ورسم الطيار الذي يبلغ من العمر 20 عاما المسار على جهاز لتحديد المواقع قبل انطلاقه في رحلته قرب بحيرة كونستانس بجنوب ألمانيا.وظهر المسار الذي يأخذ شكل المحقن على موقع (فلايت رادار24) الإلكتروني لرصد مسارات الرحلات الجوية.وقال كرامر لتلفزيون رويترز اليوم الأحد "لا يزال هناك بشكل نسبي بعض من يعارضون تطعيمهم باللقاح، وما قمت به قد يمثل تنبيها لهم للتفكير وتحريك الأمور"، مضيفا أن لا ينبغي أن تفهم رحلته علىأنها دعوة مباشرة لهم لتلقي التطعيم.وتابع كرامر "ربما قد تكون أيضا إشارة للفرح، فقد تضرر قطاع الطيران بشدة بسبب هذا الوباء".وأطلقت ألمانيا رسميا اليوم الأحد حملتها للتطعيم باللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس، وتستعد الحكومة الاتحادية لتوزيع أكثر من 1.3 مليون جرعة لقاح للسلطات الصحية المحلية بنهاية هذا العام، ونحو 700 ألف جرعة أخرى أسبوعيا بدءا من يناير.