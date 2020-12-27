ارتفاع أعداد وفيات حادث تصادم ميكروباص بربع نقل في أسوان لـ12

ارتفعت أعداد وفيات حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وأخرى سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة أمام قرية فارس بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، إلى 12 حالة وفاة، بينما وصل عدد المصابين إلى 5 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو لتلقى العلاج.وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص لنقل الجماعي بأخرى ربع نقل، مساء اليوم الأحد، أمام منطقة فارس على الطريق الصحراوي أسوان، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.