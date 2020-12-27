الصحة تخصص مركزين لتحصين المواطنين ضد كورونا بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تخصيص مركزين لتحصين المواطنين بلقاح "سينوفارم"، ضد فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19".وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد الدكتور أحمد محروس، أن المديرية جهزت موقعين بشكل كامل ومؤمن طبيا وفنيا كموقع لاستقبال المواطنين لتلقي لقاح "سينوفارم"، بالتعاون مع ديوان عام المحافظة، ومديرية أمن الوادي الجديد، لتأمين وتنظيم عملية التحصين ومواقع العمل.وأوضح محروس، أن الموقع المحدد مركز الطب الرياضي غرب مدينة الخارجة، والموقع الثاني المركز الطبي بمدينة موط بمركز الداخلة، على أن تجري عملية التحصين بشكل اختياري وللشرائح والفئات التي حددتها وزارة الصحة.وكانت قد أعلنت وزارة الصحة منتصف ديسمبر الجاري، أنها دشنت موقعا إلكترونيا ومتاحا لكل من يريد التسجيل للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.