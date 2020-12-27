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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التموين»: تخفيض سعر الدواجن المجمدة بالمجمعات لـ30 جنيها

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:28 م
الدواجن المجمدة بالمجمعات
الدواجن المجمدة بالمجمعات
نرمين محمود الدهان
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أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تخفيض سعر كيلو الدواجن المجمدة البرازيلية بالمجمعات الاستهلاكية لتصبح بـ30 بدلا من 37 جنيها، وأن هناك اتجاها إلى توفير الانتاج المحلى فى المجمعات الاستهلاكية، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن، لافتا الى انه كان يتم سابقا استيراد ما يقرب من 20 ألف طن دواجن مجمدة، وأنه منذ 3 شهور ماضية لم يتم استيراد دواجن، ويوجد احتياطى 15 ألف طن دواجن مجمدة، وعند الانتهاء من طرح الدواجن المجمدة المستوردة سيتم بدء طرح الانتاج المحلى.

وأضاف المصيلحي أن الوزارة استطاعت أرشفة كافة العلامات التجارية، إضافة إلى اعتماد 12 فرعا للسجل التجارى يستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية، وجارى تعميمها على كافة مكاتب السجل التجارى كما أن الوزارة تسعى لتوفير فرع لجهاز حماية المستهلك بكل محافظة، نظرا لكونه جهاز هام للغاية يحافظ على حقوق المواطنين، كما أنه يقوم بتنفيذ حملات لضبط الأسواق بالتعاون مع الجهات الرقابية.

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