نائب: مهمة البرلمان الجديد الاصطفاف وراء القيادة السياسية

عبّر عمر الغنيمي، عضو مجلس النواب، عن ثقته التامة في تقديم أعضاء مجلس النواب الجديد المنتخب برلمانًا قويًا وحيويًا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى؛ لأنه يضم باقة كبيرة من الشباب والمرأة وتحت قبته تنوع حزبي هائل.وقال الغنيمي، في تصريحات الأحد، إن برلمان 2015 قدم مهمة وطنية جليلة، وجاء في ظروف صعبة وحساسة واضطراب أمني وقت تفجيرات جماعة الإخوان، أما البرلمان الجديد فجاء ومصر تحصد ثمار التنمية والإنجازات في كل مكان على الأرض.أضاف أن هناك نسبة تمثيل غير مسبوقة للمرأة داخل البرلمان الجديد، وهناك وجود شبابي مهم إضافة إلى 13 حزبًا بما يعزز المناقشات والأجواء البرلمانية وأعمال الأسئلة والاستجوابات ويخلق حراكا برلمانيا مشهودا.أشار عضو النواب إلى أن المهمة الأولى للبرلمان الجديد الاصطفاف وراء القيادة السياسية، ومساندة رؤاها الوطنية بكل قوة والتصدي لكافة التحديات والمخاطر التي تواجه الوطن خصوصا وأن هناك مؤامرة كبرى من جانب حاقدين وخونة تريد الإضرار بالبلاد، وآخرها بيان البرلمان الأوروبي ضد مصر والذي كان ينضح بالسموم والمغالطات وهدفه خلق نافذة لاختراق مصر والتدخل في قرارها.