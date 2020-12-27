«التموين»: تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر في 2021

أعلن علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء التداول على القمح المحلي بالبورصة السلعية خلال الموسم المقبل في شهر إبريل 2021، موضحا أنها ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على المنصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية.وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أنه سيتم تقديم قانون بشأن تنظيم عمل البورصات السلعية في إطار تشريعي منظم للبرلمان في دورته المقبلة.وأشار إلى أن البورصة السلعية أصبحت نظاما أساسيا تمارس من خلاله التجارة بشكل أسرع وأقل تكلفة، ويتعامل فيها كافة العملاء (منتجين- تجار- مستهلكين) وأصبحت نظام عالمي معتمد للبيع والشراء بنظام الجملة، بل استطاعت نظرا لقوة تنظيمها أن ترفع كثيرا من قدرة المنتجين.من جانب آخر، فيما يتعلق بمشروع إنشاء مستودعات استراتيجية للسلع الأساسية، أوضح المصيلحي أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية لتوفير مساحات تخزينية لضمان مخزون استراتيجي من السلع الأساسية ليصل إلى نحو 8 شهور فقد تم طرح 7 مستودعات منشرة في أقاليم الجمهورية وفقا لدراسة الاحتياجات التى أعدتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لافتا إلى أنه تم وضع الاشتراطات الفنية للمستودعات الاستراتيجية، واختيار وتجهيز الأراضي الصالحة لها، وأن عملية الإعداد لطرح الأراضي لإنشاء المستودعات الاستراتيجية على مرحلتين، الأولى شملت 4 مواقع في كل من (الفيوم- الأقصر- السويس- الشرقية)، حيث قامت 8 شركات من كبرى الشركات المحلية والأجنبية العاملة بمجال التخزين واللوجستيات بسحب 17 كراسة شروط وجاري استكمال إجراءات الطرح وتقديم العروض الفنية للدراسة والتعليم.وعن ما تم إنجازه بمنظومتي دعم الخبز والسلع التموينية خلال هذا العام، لفت المصيلحي إلى وصول إجمالي دعم السلع التموينية ورغيف الخبز بموازنة العام المالي 2020_2021 إلى 84.5 مليار جنيه، بينما وصلت نسبة الأسر المصرية التي تم تغطيتها ببطاقات التموين خلال عام 20192020 إلى 84%.وأوضح أن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم وصل إلى 71.9 مليون مواطن مستفيد من خلال 21.5 مليون بطاقة، في حين وصل عدد من البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية إلى 64.3 مليون مواطن مستفيد من خلال 21.4 مليون بطاقة.وتابع أنه تم استخراج 399.3 ألف بطاقة لأول مرة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل منذ بداية 2018، بالإضافة إلى استخراج 50 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة وغير المدرجة تموينيًا، فضلًا عن إضافة 89 ألف زوجة غير مدرجة تموينيًا لبطاقات أزواجهن منذ قرار سبتمبر 2019.وأوضح أن مصر تعاني من قلة أسواق الجملة باستثناء سوقي العبور وأكتوبر، مشيرا إلى أنه تم التوقيع مع شركة «رانجيس» في شهر فبراير الماضي وأنه بنهاية شهر إبريل المقبل سيكون لدينا استراتيجية وخريطة بالأسواق التي ستقام في مصر كما ستتولي الشركة إدارة الأسواق وإعادة تدوير المخلفات بها.وأوضح أن قائمة السلع التموينية المدعمة تشمل 28 سلعة بأسعار أقل من السوق بنسب تتراوح ما بين 15% لـ20%، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد من الخبز البلدي المدعم زاد بنسبة 28.6%، حيث وصل لـ3.6 رغيف يوميًا عام 2020 مقارنة بـ 2.8 رغيف يوميًا عام 2019.وأشار المصيلحي إلى أن الجهود المبذولة خلال هذا العام في تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة، حيث تم الانتهاء من تطوير 280 مركز خدمة من إجمالي 535 مركزًا مستهدف تطويرها، في حين جاري استكمال أعمال التطوير لـ20 مركز خدمة من المقرر الانتهاء منها بنهاية فبراير 2021.وعن تطوير المجمعات الاستهلاكية، أوضح أنه تم تطوير 61 مجمعًا استهلاكيًا بإجمالي تكلفة بلغ 34.2 مليون جنيه، كما جاري تطوير 10 مجمعات استهلاكية من أصل 47 مجمعًا مستهدف تطويره ضمن خطة 20202021.أوضح المصيلحي أنه تم تفعيل الخدمات المركزية بـ96 مكتب سجل تجاري، ضمن مشروع ميكنة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى وصول عدد المخابز المطورة إلى 30.5 ألف مخبز يتم توزيع الخبز المدعم من خلالها.وأضاف أنه تم العمل على إنشاء صوامع جديدة لزيادة تخزين الغلة منها تنفيذ 2 صومعة ليصبح إجمالي عدد الصوامع الحالية 74 صومعة، فضلًا عن أنه جار تنفيذ 6 صوامع حقلية بسعة إجمالية 30 ألف طن، من أصل 60 صومعة حقلية مخطط تنفيذها، علمًا بأن هذه الصوامع قريبة من مناطق الإنتاج، وتصل سعتها التخزينية لـ 5000 طن للصومعه الواحدة مشيرا إلي إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص في استكمال الصوامع وطرحها خلال الفترة المقبلة.وأشار المصيلحي إلى أن بعض المشروعات المنفذة بالقطاع تعمل على توفير فرص عمل للشباب، حيث تم إنشاء 1346 منفذًا جديدًا ضمن مشروع جمعيتي، ليصبح الإجمالي 5722 منفذًا، ساهمت في توفير ما بين 2 لـ3 فرصة عمل للمنفذ الواحد، ليصبح إجمالي فرص العمل التي تم توفيرها 17.2 ألف فرصة.وأشار إلى جهود حل الشكاوى المقدمة من المواطنين، حيث وصل متوسط الشكاوى التي تم حلها إلى 83% ذلك من أصل 11 ألف شكوى شهريًا.وأوضح المصيلحي إلى أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه لإنشاء 19 منطقة لوجستية وتجارية، تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل منطقتين منهم بمحافظتي الغربية والبحيرة، ومن المتوقع أن توفر تلك المناطق نحو أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.وعن توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الاستراتيجية، أوضح المصيلحي أن مخزون القمح يكفي لمدة 5.5 شهر والأرز لمدة 11.1 شهر والسكر لمدة 3.2 شهر، متوقعا أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من السكر العام المقبل خاصة وأن الوزارة تعمل علي تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية و18 مصنع التابعين لها بجانب تطوير شركات بنجر السكر ودخول مصنعين تابعين القطاع الخاص خلال الموسم المقبل «الغرير والنوران» والزيت التمويني لمدة 4.3 شهر، والمكرونة لمدة 5.8 شهر، والدواجن لمدة 13.4 شهر، واللحوم الحية السوداني لمدة 25.3 شهر.وبالنسبة لموقف توريد السلع الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، أوضح المصيلحي إلى أن نسبة زيادة توريدات القمح المحلي خلال عام 2020 وصلت لـ 6.1% بواقع 3.5 مليون طن، مقارنة بـ 3.3 مليون طن عام 2019، كما وصلت نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز إلى 100%، مما ساهم في وقف استيراد الأرز خلال هذا العام.وتابع أنه تم التعاقد خلال العام على توريد 16.1 ألف طن دواجن مجمدة، ورد منها 11.3 ألف طن حتى الآن، وأيضًا تم التعاقد على توريد 280 ألف رأس ماشية، ورد منها 33.1 ألف رأس حتى الآن، بالإضافة إلى التعاقد على توريد 8200 طن لحوم مجمدة، ورد منها 7700 طن حتى الآن، فضلًا عن التعاقد على استيراد 1.7 ألف طن فول، مقارنة بـ 14 ألف طن تم استيرادها عام 2019، دون حدوث أي أزمات كمية أو سعرية.