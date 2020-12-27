موكا الخضري قاتلة في مسلسل «شارع 9»

تخوض الفنانة موكا الخضري، أولى تجاربها الدرامية من خلال أحداث المسلسل الدرامي "شارع 9"، وتجسد شخصية "منال"، التي تعمل طبيبة بإحدى المستشفيات الخاصة، وتشرع في جريمة قتل، وتستغل ذكائها في إلصاق تهمة جريمة القتل إلى بطلة العمل رانيا يوسف، لتتصاعد الأحداث الدرامية، وتحاول إثبات براءتها بمساعدة صديقتها.وتدور الأحداث حول كشف لغز الجريمة التي هزت الحي الهادئ بالمعادي، والعمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات الـ 45، وهو من تأليف حسين محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، ويشارك في بطولته أحمد وفيق، ونرمين الفقي.ومن جانب آخر أوشكت موكا على الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على أولى ألبوماتها الغنائية "مش لازم"، ويضم الألبوم 10 أغنيات متنوعة الأنماط الموسيقية، وتعاونت خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وأضافت أن ألبوم يضم 3 أغنيات باللهجة الخليجية، وأغنية باللهجة اللبنانية، 6 أغنيات باللهجة المصرية، ومن المقرر طرح الألبوم بشهر فبراير المقبل.