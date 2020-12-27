رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: الدولة تقوم بنقلة حضارية تتطلب تشريعات اقتصادية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:21 م
أحمد الطيبي
أحمد الطيبي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
قال أحمد الطيبي، عضو مجلس النواب، إن هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية تتطلب تشريعات جديدة واستحداث عدد من القوانين القديمة بأطر وأهداف مختلفة منها الاقتصادية والسياسية وكذلك التشريعات التي تهم المواطن المصري وحماية محدود الدخل بمظلة حماية اجتماعية التي بدأتها الدولة المصرية ويستلزم استكمال جميع أركانها.

أضاف الطيبي، عقب الانتهاء من استخراج بطاقة عضوية مجلس النواب أثناء حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس النواب لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد الفائزين على المقاعد الفردية، بأن التجربة المصرية في تمكين المرأة بعدد كبير من المقاعد في المجلس النيابي تجربة تحترم وملهمة لكل الشعوب الأفريقية والعربية، وكما كانت مصر دائمًا رائدة على مدار التاريخ، وأن المجتمع المصري تطور كثيرًا وأيقنت الدولة أهمية وجود كوتة للمرأة تقديرًا لدورها الكبير.

وشدد على أن الدولة المصرية تقوم بنقلة نوعية حضارية، للوصول إلى مستوي دولة مدنية عصرية حديثة، إضافة إلى تجربتها في القضاء على العشوائيات، فالمرحلة القادمة تتطلب تشريعات اقتصادية من نوع جديد وكذلك حوافز جديدة لجذب الاستثمارت وشفافية للقضاء علي البيروقراطية.

وتابع بأن التركيبة الموجودة بمجلس النواب الجديد تؤكد التنوع والمشاركة لكل التيارات السياسية دون إقصاء، لكن لا بدّ من اندماج هذه الأحزاب في تكتلات حسب أيديولوجيتها وأهدافها؛ لتسهيل العمل النيابي والبرلماني؛ حتى يتمكن الأعضاء من ممارسة الدور الرقابي والتشريعي.

ولفت عضو مجلس النواب إلى دعم مجهودات الدولة في الصحة والتعليم على رأس أولوياته في البرلمان الجديد، مشيدًا بمبادرات القيادة السياسية في عدد كبير من المجالات الصحية والاجتماعية.

موضوعات متعلقة

غرامة فورية وإغلاق.. 5 قرارات من الحكومة لمواجهة أزمة كورونا

«أحدهم عزل نفسه على السطح».. لعنة كورونا تصيب 15 إعلاميا

إيقاف تنفيذ حكم حبس حمو بيكا بعد تنازل نقيب الموسيقيين

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

الصور

image description

بـ«التنورة».. أسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

image description

انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

image description

منال عوض تناقش بنود خطة رد الشئ لأصله بنطاق مركز دمياط

image description

للمشاركة في ندوة تنموية.. وفد إفريقي بجامعة أسيوط

image description

وكيل تعليم دمياط يلتقي مسئول حملة فيروس سي

الأكثر قراءة

غرامة فورية وإغلاق.. 5 قرارات من الحكومة لمواجهة أزمة كورونا

50 جنيها.. الحكومة تفعل الغرامة الفورية على عدم ارتداء الكمامة

«الأوقاف» تكلف عمال المساجد بتتبع دور العزاء وعقد القران وتحرير محاضر ضدها

رسميًا.. الأهلي يتوج بجائزة أكثر الأندية نجاحًا في الشرق الأوسط

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

كيفية التسجيل في موقع دعم مصر الإلكتروني 2021 وإضافة المواليد والزوجة بالخطوات.. والرابط

صيادو الكركند الأستراليون يتكيفون مع حرمانهم السوق الصينية

طيار ألماني يتتبع مسارا جويا على شكل محقن للتذكير بحملة تطعيمات كورونا

ليس الإنسان فقط.. الحيوانات تستخدم «الكمامات» للوقاية من «كورونا»

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
ماجد حبته
حكاية «د» وما فيها
مؤمن المحمدي
سردباك
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
المزيد

الثقافة

بينها «النهضة والسقوط».. قصور الثقافة تصدر 3 عناوين نقدية جديدة

ندوة أدبية لثلاث قصص نجاح من منصة كتبنا بالجريك كامبس

افتتاح معرضين لـ منير إسكندر وسيد سعد الدين بجاليري بيكاسو إيست بالتجمع

584 فعالية فنية وثقافية على مسارح الأوبرا في 2020