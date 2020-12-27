برلماني: الدولة تقوم بنقلة حضارية تتطلب تشريعات اقتصادية

قال أحمد الطيبي، عضو مجلس النواب، إن هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية تتطلب تشريعات جديدة واستحداث عدد من القوانين القديمة بأطر وأهداف مختلفة منها الاقتصادية والسياسية وكذلك التشريعات التي تهم المواطن المصري وحماية محدود الدخل بمظلة حماية اجتماعية التي بدأتها الدولة المصرية ويستلزم استكمال جميع أركانها.أضاف الطيبي، عقب الانتهاء من استخراج بطاقة عضوية مجلس النواب أثناء حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس النواب لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد الفائزين على المقاعد الفردية، بأن التجربة المصرية في تمكين المرأة بعدد كبير من المقاعد في المجلس النيابي تجربة تحترم وملهمة لكل الشعوب الأفريقية والعربية، وكما كانت مصر دائمًا رائدة على مدار التاريخ، وأن المجتمع المصري تطور كثيرًا وأيقنت الدولة أهمية وجود كوتة للمرأة تقديرًا لدورها الكبير.وشدد على أن الدولة المصرية تقوم بنقلة نوعية حضارية، للوصول إلى مستوي دولة مدنية عصرية حديثة، إضافة إلى تجربتها في القضاء على العشوائيات، فالمرحلة القادمة تتطلب تشريعات اقتصادية من نوع جديد وكذلك حوافز جديدة لجذب الاستثمارت وشفافية للقضاء علي البيروقراطية.وتابع بأن التركيبة الموجودة بمجلس النواب الجديد تؤكد التنوع والمشاركة لكل التيارات السياسية دون إقصاء، لكن لا بدّ من اندماج هذه الأحزاب في تكتلات حسب أيديولوجيتها وأهدافها؛ لتسهيل العمل النيابي والبرلماني؛ حتى يتمكن الأعضاء من ممارسة الدور الرقابي والتشريعي.ولفت عضو مجلس النواب إلى دعم مجهودات الدولة في الصحة والتعليم على رأس أولوياته في البرلمان الجديد، مشيدًا بمبادرات القيادة السياسية في عدد كبير من المجالات الصحية والاجتماعية.